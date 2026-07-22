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WKN DE: A2JPJ4 / ISIN: US12326C1053

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Business First Bancshares vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Business First Bancshares gibt am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,700 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,700 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 91,3 Millionen USD – ein Minus von 27,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Business First Bancshares 126,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD, gegenüber 2,79 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 370,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 512,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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