Butterfly Network Aktie
WKN DE: A2QK02 / ISIN: US1241551027
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Butterfly Network mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Butterfly Network lädt am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,045 USD. Dies würde einen Gewinn von 43,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Butterfly Network -0,080 USD je Aktie vermeldete.
Butterfly Network soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,169 USD, gegenüber -0,340 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 91,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 82,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
