Butterfly Network Aktie
WKN DE: A2QK02 / ISIN: US1241551027
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Butterfly Network stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Butterfly Network wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,044 USD. Dies würde einen Gewinn von 26,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Butterfly Network -0,060 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 25,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 21,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,141 USD aus. Im Vorjahr waren -0,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 116,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 97,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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