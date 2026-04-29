Ausblick: Butterfly Network stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Butterfly Network wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,044 USD. Dies würde einen Gewinn von 26,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Butterfly Network -0,060 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 25,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 21,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,141 USD aus. Im Vorjahr waren -0,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 116,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 97,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at