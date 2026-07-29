Ausblick: Butterfly Network stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Butterfly Network gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,035 USD. Dies würde einen Gewinn von 41,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Butterfly Network -0,060 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 23,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 29,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,125 USD, gegenüber -0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 118,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 97,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at