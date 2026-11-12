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WKN DE: A2PZH0 / ISIN: JP3778270003

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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: BuySell Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BuySell Technologies wird am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 33,99 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BuySell Technologies ein EPS von 24,88 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll BuySell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 33,68 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 31,46 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 159,64 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 87,69 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 142,08 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 100,61 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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