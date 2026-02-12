Ausblick: BuySell Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BuySell Technologies wird am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 26,58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 22,26 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 71,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,78 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,03 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 174,24 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 83,97 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 100,17 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 59,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at