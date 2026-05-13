BuySell Technologies Aktie

BuySell Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZH0 / ISIN: JP3778270003

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: BuySell Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

BuySell Technologies wird am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 32,76 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 53,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem BuySell Technologies 21,39 JPY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BuySell Technologies in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 30,41 Milliarden JPY im Vergleich zu 23,40 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 126,82 JPY, gegenüber 87,69 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 131,87 Milliarden JPY im Vergleich zu 100,61 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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