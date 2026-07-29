BW Energy Aktie
WKN DE: A2PZ63 / ISIN: BMG0702P1086
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: BW Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BW Energy stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,260 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,31 NOK je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 248,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 2,90 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,669 USD aus. Im Vorjahr waren 5,40 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 829,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 8,23 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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