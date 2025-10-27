BW Energy Aktie
WKN DE: A2PZ63 / ISIN: BMG0702P1086
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: BW Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BW Energy öffnet am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,088 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,99 NOK je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 192,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,21 Milliarden NOK erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,531 USD je Aktie, gegenüber 6,88 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 846,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 8,43 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BW Energy Limited Registered Shs Unitarymehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: BW Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: BW Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: BW Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: BW Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)