Ausblick: BW Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BW Energy öffnet am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,088 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,99 NOK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 192,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,21 Milliarden NOK erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,531 USD je Aktie, gegenüber 6,88 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 846,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 8,43 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at