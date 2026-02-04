Ausblick: BW Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BW Energy stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,038 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BW Energy ein EPS von 2,43 NOK je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 174,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 2,58 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,499 USD je Aktie, gegenüber 6,88 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 843,7 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 8,43 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at