BW Energy Aktie
WKN DE: A2PZ63 / ISIN: BMG0702P1086
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: BW Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BW Energy stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,038 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BW Energy ein EPS von 2,43 NOK je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 174,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 2,58 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,499 USD je Aktie, gegenüber 6,88 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 843,7 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 8,43 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BW Energy Limited Registered Shs Unitary
|
04.02.26
|Ausblick: BW Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: BW Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: BW Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: BW Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)