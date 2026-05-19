Ausblick: BW Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BW Energy lädt am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass BW Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,198 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,56 NOK je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 234,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 3,13 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,642 USD je Aktie, gegenüber 5,40 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 829,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 8,23 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at