Ausblick: BW Offshore präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BW Offshore präsentiert in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,158 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BW Offshore 2,54 NOK je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 104,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,49 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,699 USD, gegenüber 7,21 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 483,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 6,52 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at