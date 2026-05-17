BW Offshore Aktie
WKN DE: A2DHKS / ISIN: BMG1738J1247
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17.05.2026 07:01:06
Ausblick: BW Offshore verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BW Offshore wird sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,130 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BW Offshore 3,76 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 114,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,70 Milliarden NOK erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,960 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,68 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 651,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,29 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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