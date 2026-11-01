BWX Technologies Aktie
WKN DE: A14V4U / ISIN: US05605H1005
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: BWX Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BWX Technologies wird am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,18 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BWX Technologies ein EPS von 0,890 USD je Aktie vermeldet.
15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 866,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BWX Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 970,5 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,74 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,58 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 3,81 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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