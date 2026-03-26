BYD Company Aktie

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WKN DE: A0X9JE / ISIN: US05606L1008

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26.03.2026 07:01:06

Ausblick: BYD Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BYD Company präsentiert in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,195 USD aus. Im letzten Jahr hatte BYD Company einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BYD Company in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 35,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 38,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

41 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,562 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 39 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 119,99 Milliarden USD, gegenüber 106,39 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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