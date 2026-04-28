Ausblick: BYD Company stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BYD Company wird am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,073 USD. Dies würde einer Verringerung von 47,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem BYD Company 0,140 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 21,09 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 9,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,41 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 37 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,663 USD im Vergleich zu 0,500 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 37 Analysten durchschnittlich bei 135,28 Milliarden USD, gegenüber 110,46 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at