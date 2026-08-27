BYD Company Aktie
WKN DE: A0X9JE / ISIN: US05606L1008
|
27.08.2026 07:01:06
Ausblick: BYD Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BYD Company lädt am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,138 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BYD Company ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll BYD Company nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 24,23 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,78 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,648 USD im Vergleich zu 0,500 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 135,34 Milliarden USD, gegenüber 110,46 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
|
27.08.26
|Ausblick: BYD Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.08.26
|Erste Schätzungen: BYD Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: BYD Company stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: BYD Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.03.26
|Ausblick: BYD Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: BYD Company legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.