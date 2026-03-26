BYD Aktie

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WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

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Kennzahlen im Blick 26.03.2026 21:32:00

Ausblick: BYD vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: BYD vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wie BYD mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

BYD lässt sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BYD die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,36 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BYD noch 1,86 HKD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 247,17 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 297,23 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 41 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,93 CNY im Vergleich zu 5,00 HKD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 39 Analysten durchschnittlich bei 837,87 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 830,17 Milliarden HKD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com

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