Bygghemma Group First AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JG92 / ISIN: SE0010948588
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Bygghemma Group First Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bygghemma Group First Registered wird am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten schätzen, dass Bygghemma Group First Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,423 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 SEK je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,96 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,74 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 SEK, gegenüber 0,810 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 11,17 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,58 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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