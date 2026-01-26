Bygghemma Group First AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A2JG92 / ISIN: SE0010948588

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Bygghemma Group First Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bygghemma Group First Registered wird am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,433 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bygghemma Group First Registered -2,460 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,04 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,88 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,12 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -3,790 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 10,58 Milliarden SEK, gegenüber 9,96 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Bygghemma Group First AB Registered Shs

Analysen zu Bygghemma Group First AB Registered Shs

Bygghemma Group First AB Registered Shs

