Bygghemma Group First AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JG92 / ISIN: SE0010948588
|
26.01.2026 07:01:06
Ausblick: Bygghemma Group First Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bygghemma Group First Registered wird am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,433 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bygghemma Group First Registered -2,460 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,04 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,88 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,12 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -3,790 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 10,58 Milliarden SEK, gegenüber 9,96 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bygghemma Group First AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Bygghemma Group First Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: Bygghemma Group First Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: Bygghemma Group First Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: Bygghemma Group First Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bygghemma Group First AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Bygghemma Group First AB Registered Shs
|2,98
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.