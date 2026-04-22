Ausblick: Bygghemma Group First Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bygghemma Group First Registered wird am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,095 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,270 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,23 Milliarden SEK – ein Plus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bygghemma Group First Registered 2,20 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 SEK je Aktie, gegenüber 0,810 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 11,19 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 10,58 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at