Ausblick: Byline Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse

Byline Bancorp wird am 22.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,717 USD. Dies würde einem Zuwachs von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Byline Bancorp 0,690 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 27,26 Prozent auf 112,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,95 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,75 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 440,6 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 622,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

