Ausblick: Byline Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse

Byline Bancorp öffnet am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,788 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Byline Bancorp ein EPS von 0,660 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 26,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 157,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Byline Bancorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 115,8 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,89 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 466,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 629,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at