Byline Bancorp Aktie
WKN DE: A2DUAW / ISIN: US1244111092
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Byline Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Byline Bancorp präsentiert in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,748 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,640 USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 114,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 23,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 148,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,89 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 465,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 629,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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