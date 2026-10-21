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WKN DE: A2DUAW / ISIN: US1244111092

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Byline Bancorp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Byline Bancorp äußert sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,818 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Byline Bancorp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 116,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,39 USD, gegenüber 2,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 465,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 629,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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