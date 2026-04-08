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WKN DE: A3CMQV / ISIN: US12448X2018

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08.04.2026 07:01:06

Ausblick: Byrna Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Byrna Technologies wird am 09.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 28.02.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,078 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,070 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Byrna Technologies 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 29,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Byrna Technologies 26,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,520 USD im Vergleich zu 0,400 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 135,1 Millionen USD, gegenüber 118,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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