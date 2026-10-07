Ausblick: Byrna Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Byrna Technologies stellt am 08.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,163 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Byrna Technologies 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 16,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 42,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Byrna Technologies 28,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,613 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,400 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 87,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 118,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at