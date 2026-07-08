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WKN DE: A3CMQV / ISIN: US12448X2018

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08.07.2026 07:01:06

Ausblick: Byrna Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Byrna Technologies lädt am 09.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.05.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,118 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Byrna Technologies noch 0,100 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 22,3 Millionen USD gegenüber 28,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 21,68 Prozent.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,040 USD, gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 115,3 Millionen USD im Vergleich zu 118,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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