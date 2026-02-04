Ausblick: Byrna Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Byrna Technologies öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,158 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Byrna Technologies 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Byrna Technologies 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 35,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 24,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Byrna Technologies 28,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,448 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 117,8 Millionen USD, gegenüber 85,8 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at