Ausblick: C-Rad -B- gewährt Anlegern Blick in die Bücher

C-Rad -B- öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,668 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,430 SEK je Aktie erzielt worden.

C-Rad -B- soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,944 SEK je Aktie, gegenüber 1,67 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 455,9 Millionen SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 469,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at