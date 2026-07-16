C-Rad AB -B- Aktie
WKN DE: A0X93X / ISIN: SE0002016352
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: C-Rad -B- präsentiert Quartalsergebnisse
C-Rad -B- wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,330 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte C-Rad -B- noch 0,120 SEK je Aktie eingenommen.
C-Rad -B- soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,55 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 0,310 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 455,4 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 441,9 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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