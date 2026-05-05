C-Rad AB -B- Aktie

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WKN DE: A0X93X / ISIN: SE0002016352

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: C-Rad -B- zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

C-Rad -B- öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,158 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte C-Rad -B- -0,240 SEK je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll C-Rad -B- in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 102,4 Millionen SEK im Vergleich zu 118,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,41 SEK, gegenüber 0,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 454,7 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 441,9 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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