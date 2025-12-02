Ausblick: C3ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

C3ai präsentiert am 03.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,327 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 74,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 20,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,250 USD je Aktie, gegenüber -2,240 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 298,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 389,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at