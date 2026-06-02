C3.ai Aktie
WKN DE: A2QJVE / ISIN: US12468P1049
|
02.06.2026 07:01:06
Ausblick: C3ai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
C3ai wird am 03.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,373 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll C3ai in dem im April abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 52,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 51,6 Millionen USD im Vergleich zu 108,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,390 USD, gegenüber -2,240 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 250,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 389,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu C3.ai Inc
|
02.06.26
|Ausblick: C3ai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: C3ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.02.26
|C3.ai-Aktie bricht nach massiv enttäuschenden Zahlen ein (finanzen.at)
|
04.12.25
|C3.ai-Aktie gewinnt: Umsatz sinkt - weiter Verluste (finanzen.at)
|
03.12.25
|Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu C3.ai Inc
Aktien in diesem Artikel
|C3.ai Inc
|9,55
|0,00%