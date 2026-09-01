Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

C3.ai wird am Mittwoch seine Bücher öffnen. Auf diese Kennzahlen sollten sich Anleger laut Analysten einstellen.

C3ai wird am 02.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,249 USD. Das entspräche einem Gewinn von 71,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,860 USD erwirtschaftet wurden.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 25,90 Prozent auf 52,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,787 USD im Vergleich zu -3,350 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 224,3 Millionen USD, gegenüber 250,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at