Cable One Aktie
WKN DE: A14UKB / ISIN: US12685J1051
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cable One informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cable One äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,60 USD gegenüber -18,710 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cable One in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 368,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 387,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -36,183 USD im Vergleich zu 3,43 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,51 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,58 Milliarden USD.
