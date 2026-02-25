Ausblick: Cable One informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cable One äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,60 USD gegenüber -18,710 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cable One in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 368,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 387,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -36,183 USD im Vergleich zu 3,43 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,51 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,58 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at