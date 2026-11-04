Cable One Aktie
WKN DE: A14UKB / ISIN: US12685J1051
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cable One legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cable One wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,40 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 14,52 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 342,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 376,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -167,396 USD im Vergleich zu -63,210 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cable One Inc
|
04.11.26
|Ausblick: Cable One legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Cable One stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cable One Inc
Aktien in diesem Artikel
|Cable One Inc
|4,66
|-0,85%