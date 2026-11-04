Ausblick: Cable One legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cable One wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,40 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 14,52 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 342,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 376,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -167,396 USD im Vergleich zu -63,210 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net