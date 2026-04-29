Ausblick: Cable One stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cable One stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 6,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cable One noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 359,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 380,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,07 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -63,210 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at