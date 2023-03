Ausblick: Cablevision B legt Quartalsergebnis vor

Cablevision B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,051 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cablevision B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,088 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 10,29 Prozent auf 845,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 942,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,494 USD im Vergleich zu 0,094 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 3,44 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,91 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at