Cabot Aktie
WKN: 856744 / ISIN: US1270551013
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cabot öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cabot wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen, dass Cabot für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,67 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,12 Prozent auf 887,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cabot noch 955,0 Millionen USD umgesetzt.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,02 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,58 Milliarden USD, gegenüber 3,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
