Ausblick: Cabot stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cabot stellt am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cabot im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,86 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Cabot im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 943,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 923,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,18 Prozent gesteigert.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,02 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,62 Milliarden USD, gegenüber 3,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at