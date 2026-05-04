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WKN: 856744 / ISIN: US1270551013

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cabot verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cabot stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,69 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 900,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 936,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,23 USD, gegenüber 6,02 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,71 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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