Ausblick: Cabot verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cabot wird sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cabot 0,790 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cabot in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 927,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 899,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,37 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,02 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,69 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,71 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net