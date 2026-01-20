Ausblick: CACI International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CACI International öffnet am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll CACI International nach den Prognosen von 14 Analysten 2,27 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,10 Milliarden USD umgesetzt worden.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 28,15 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 22,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,36 Milliarden USD, gegenüber 8,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at