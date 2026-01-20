CACI International Aktie

CACI International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906006 / ISIN: US1271903049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 07:01:06

Ausblick: CACI International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CACI International öffnet am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll CACI International nach den Prognosen von 14 Analysten 2,27 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,10 Milliarden USD umgesetzt worden.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 28,15 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 22,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,36 Milliarden USD, gegenüber 8,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CACI International Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu CACI International Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CACI International Inc. 523,00 -4,91% CACI International Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen