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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: CACI International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CACI International präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,26 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 16,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,70 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 28,15 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 22,32 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,55 Milliarden USD, gegenüber 8,63 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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