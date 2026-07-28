Ausblick: Cactus A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cactus A wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,637 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,97 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,590 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 46,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 400,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 273,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD im Vergleich zu 2,41 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden USD, gegenüber 1,08 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at