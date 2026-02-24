Cactu a Aktie

WKN DE: A2JC5K / ISIN: US1272031071

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Cactus A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cactus A gibt am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,579 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cactus A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 251,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 7,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cactus A einen Umsatz von 272,1 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD im Vergleich zu 2,77 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,13 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

