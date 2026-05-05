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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cactus A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cactus A wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,617 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Cactus A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 380,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 35,71 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,77 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,41 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,54 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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