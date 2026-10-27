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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Cactus A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cactus A lädt am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,769 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cactus A noch 0,600 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Cactus A 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 438,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 65,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cactus A 264,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,92 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,41 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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