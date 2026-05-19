Cadeler A-S Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QG5D / ISIN: DK0061412772

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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cadeler A-S Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cadeler A-S Registered lässt sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cadeler A-S Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,032 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cadeler A-S Registered 0,120 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 149,4 Millionen EUR für Cadeler A-S Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 762,9 Millionen NOK erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,690 EUR je Aktie, gegenüber 9,38 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 915,8 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 7,27 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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